Saeimas Nacionālās drošības komisiju vadīs Ināra Mūrniece

Komisijas sēdē partijas "Latvija pirmajā vietā" (LPV) deputāts Vilis Krištopans izvirzīja arī politiķa Māra Kučinska (AS) un savu kandidatūru amatam, taču Kučinskis atteicās no iespējas vadīt komisiju. Tādēļ parlamentārieši balsoja par vienu no diviem kandidātiem - Mūrnieci vai Krištopanu - ar vēlēšanu zīmēm. Mūrnieces kandidatūru atbalstīja četri deputāti, bet Krištopana - divi.