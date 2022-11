Klimata aktīvisti nobloķējuši Berlīnes galveno lidostu.

Kustības "Pēdējā paaudze" aktīvisti straumēja savu protesta akciju mikroblogošanas vietnē "Twitter", parādot, kā daži no viņiem pielīmēja sevi pie lidostas skrejceļiem, bet citi braukāja apkārt ar divriteņiem.

Akcija notika Berlīnes-Brandenburgas lidostā (BER) uz dienvidiem no Berlīnes. Aktīvisti pēcpusdienā iekļuva lidostā gan no ziemeļu, gan no dienvidu puses, un katrā grupā bija vairāki cilvēki.