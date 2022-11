"Žūrija dejotājiem dziedot slavas dziesmas." Bijušais "Dejo ar zvaigzni" žūrijas loceklis kritizē jaunās sezonas vērtētājus

Ponomarjovs gan atklāti pateica, ka neseko līdzi šovam. "Goda vārds. Tikai paklausījos no cilvēkiem, ka žūrija dejotājiem dziedot slavas dziesmas.

Ir bezjēdzīgi priecāties un saukt – vai, cik skaisti, ja sniegums no skaistuma tālu."

To, ko patiešām domāju par izpildījumu, pateicu labi, ja par piecdesmit procentiem."

Viņš turpina: "Bet staigājāt taču labi. Vai – šodien labākais, ko skaisti izdarījāt, bija veids, kā aizgājāt prom no grīdas. Dejā ir ļoti daudz jāmācās. Tikai no malas izskatās, ka tajā ir lidojums un vieglums. Tas nāk ar lielu darbu. Pirms piesakies šovā, ar to darba apjomu ir jārēķinās. Citādi nevar. Tas ir konkurss, kura beigās ir balva, tāpēc jābūt gatavam nežēlīgi strādāt. Vieglāk ir dāmām, ar kurām dejo profesionāls dejotājs, bet profesionālai dejotājai ir ļoti grūti ar neprotošu zvaigzni sadejoties."