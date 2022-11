Kremlis rēķinās ar 100 000 mobilizēto cilvēku nāvi, atklāts ziņojumā

Attālumi starp atsevišķiem bataljoniem, no kuriem daži bija kilometru gari, vispirms būtu jāaizpilda mobilizētajiem. Līdz nākamā gada pavasarim Krievijas Aizsardzības ministrija plāno apmācīt 120 000 jauniesaucamo, kurus var nosūtīt uz Ukrainu, lai kompensētu paredzamos mobilizēto upurus.

ASV domnīca "Institute for the Study of War" (ISW) oktobra beigās analizēja, ka Krievija nākamajā gadā Ukrainā izmantos jauniesaucamos. Līdz 2023. gada maijam vīriešiem, kuri tika iesaukti rudenī, vajadzētu būt pabeigušiem sešu mēnešu apmācību un būt izvietotiem frontē lielā skaitā.