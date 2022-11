Dāvis Bertāns neiziet laukumā "Mavericks" zaudējumā "Raptors" komandai

"Raptors" uzvarā celmlauzis bija Ogugua Anunobi, kurš guva 26 punktus, 12 no tiem ceturtajā ceturtdaļā, kā arī izcīnīja deviņas atlēkušās bumbas. 26 punktus guva arī Freds Vanvlīts, kurš pievienoja septiņas rezultatīvas piespēles un sešas atlēkušās bumbas, bet 22 punkti un 13 bumbas zem groziem bija Krisam Bušēram.

"Ja viņiem uz bumbu iet divi vai trīs spēlētāji, mums jābūt agresīviem. Jāiet uz grozu, jātriec no augšas, jāpiespēlē uz āru un jāuzticas saviem metieniem," secināja līgas rezultatīvākais spēlētājs Dončičs, kurš šajā duelī realizēja astoņus no 15 metieniem no spēles.