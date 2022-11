Pirmo reizi Baltijā uzstāsies superzvaigzne The Weeknd

The Weekend ieguva savu pirmo "Grammy" balvu par skaņu celiņu dziesmai "Beauty Behind the Madness", vienlaikus saņemot Oskara nomināciju par dziesmu "Earned It" (2015), kas sarakstīta filmai "Fifty Shades of Grey". Filmu mūzikas panākumiem sekoja topu iekarošana ar dziesmu "Can't Feel My Face" (2015).