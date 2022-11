CSDD ziemas sezonā vairākās pilsētās organizēs bezmaksas ziemas braukšanas konsultācijas

Tā kā Latvijā ir iestājusies ziema, ceļi ir kļuvuši slideni, līdz ar to drošas braukšanas eksperti aicina autovadītājus pārslēgt savu domāšanu uz ziemas režīmu. CSDD norāda, ka, mainoties laikapstākļiem, ir jāmainās arī autovadītāju domāšanai, un jāapzinās, ka transportlīdzeklis ziemas apstākļos un uz slidena ceļa uzvedīsies citādi nekā vasarā.

Rīgā, no 2.decembra līdz 4.decembrim un no 8.decembra līdz 11.decembrim katru dienu būs pieejami trīs nodarbību laiki, kad interesenti varēs piedalīties bezmaksas ziemas braukšanas konsultācijā pēc iepriekšēja pieraksta. Nodarbības notiks darbadienās plkst.14, 16 un 18, bet brīvdienās plkst.11, 13 un 15.

Pieteikšanās nodarbībām Rīgā, Biķernieku trasē, zvanot pa tālruni - 20777222. Pieteikšanās darba dienās no plkst.9 līdz 17. Pasākums paredzēts fiziskām personām un iepriekšēja pieteikšanās ir obligāta.

Nodarbību dalībniekiem tiks skaidroti drošas braukšanas pamatnosacījumi, veidota izpratne par bremzēšanas ceļa garumu, tā ietekmējošiem faktoriem ziemas apstākļos, par šķēršļu apbraukšanu un par to, kā izvairīties no sadursmes, ja bremzēšanas ceļš ir nepietiekams. Tāpat interesentiem individuāli tiks sniegts skaidrojums par auto riepu stāvokli un to izvēli atbilstoši ikdienas braukšanai ziemas apstākļos.