No šodienas auto jābūt aprīkotiem ar ziemas riepām

CSDD un Valsts policija regulāri veic kopīgas transportlīdzekļu tehniskā stāvokļa kontroles uz ceļa visā Latvijas teritorijā un CSDD šī brīža situāciju ceļu satiksmes drošības jomā ieskicē gana satraucošu. Lai arī pastāvīga sniega sega un apledojums lielā daļā Latvijas teritorijas jau ir gandrīz divas nedēļas, veiktajās kontrolēs uz ceļa katrs ceturtais līdz piektais transportlīdzeklis nav atbildis tām prasībām, kas stājas spēkā no 1.decembra.

Šonedēļ otrdien un trešdien veiktajās pārbaudēs Ropažu, Ogres, Baldones, Spuņciema un Jūrmalas apkārtnē, no pārbaudītajiem 742 transportlīdzekļiem 12 automašīnām joprojām bija vasaras riepas, 28 automašīnām protektoru dziļums bija mazāks par trīs milimetriem, 57 automašīnām protektoru dziļums bija robežās no trīs līdz četriem milimetriem, bet 68 automašīnām protektoru dziļums bija robežās no četriem līdz pieciem milimetriem.