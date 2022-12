VIDEO ⟩ Porziņģim Bruklinā otrā rekordspēle pēc kārtas

Tomēr ar to nebija gana, lai viņa pārstāvētā Vašingtonas "Wizards" komanda svinētu uzvaru, ASV galvaspilsētas klubam viesos ar rezultātu 107:113 (28:29, 25:28, 24:23, 30:33) zaudējot Bruklinas "Nets".

Trešdienas mačā Porziņģis laukumā pavadīja 37 minūtes un 31 sekundi, kuru laikā grozā raidīja sešus no 11 divpunktu metieniem, divus no trīs tālmetieniem un deviņus no 14 soda metieniem. Viņš arī pārtvēra vienu bumbu, bloķēja divus metienus, pieļāva divas kļūdas un divreiz pārkāpa noteikumus. "Wizards" ar Porziņģi laukumā ielaida par trīs punktiem vairāk nekā iemeta.