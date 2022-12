5000 gadus senu Ķīnas mūmiju DNS pārsteidz pasaules arheologus. Kāpēc tā?

To apģērbi un ķermeņi saglabājušies apbrīnojami labi. Pateicoties tuksneša sausajam gaisam, ir skaidri redzamas pat sejas un mati. Taču kopš to atklāšanas pētniekus nodarbina šo cilvēku izcelsmes jautājums.

Spriežot pēc apbedīšanas vietās atrastajiem vilnas apģērbu atlikumiem, tie bijuši Rietumāzijas stepju migrējošie lauksaimnieki no kalnu un tuksnešu oāžu reģioniem.

Jaunākie Ķīnas, Eiropas un Amerikas pētnieku ievāktie dati no 13 dažādiem mūmiju DNS liecina par to, ka šie 4000 gadus senie "jaunpienācēji" patiesībā ir vietējie iedzīvotāji no ledus laikmeta Āzijas.