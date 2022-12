Politologs: Jautājumā par jaunu amatu izveidi opozīcija veiksmīgi izspēlēja taktisko spēli

Pieļauju, ka vismaz viena no koalīcijas partijām - "Jaunā vienotība" (JV) - zināmā mērā speciāli piespēlēja opozīcijai, lai vājinātu vienu no saviem partneriem, proti, "Apvienoto sarakstu" (AS). JV visā šajā spēlē īpaši akcentēja, ka AS mēģina izveidot jaunus amatus," skaidroja Rajevskis.