Krievija atvelk karaspēku no pilsētām iepretim Hersonai

Krievija jau iepriekš mudinājusi civilistus pamest teritoriju 15 kilometru joslā gar upi, kā arī evakuējusi civilās okupācijas iestādes no Nova Kahovkas, kas atrodas Dņepras krastā.

Ukrainas amatpersonas savukārt iepriekš norādījušas, ka Krievijas armija daļu artilērijas atvilkusi no pozīcijām upes tuvumā uz drošākām pozīcijām tālāk no upes, tomēr līdz šim ukraiņi neko nebija ziņojuši par to, ka krievi pamet arī pilsētas.