Japāna vēlreiz pārsteidz pasauli, Vācijas futbolistiem Pasaules kauss beidzies

Japāņiem cīnoties līdz pēdējam, jau trīs minūtes vēlāk krita arī otrie vārti. Bumbu pretinieku soda laukuma labajā pusē ieguva Doans, kurš to spēcīgi raidīja gar vārtiem. Bumbu jau aiz gala līnijas kreisajā pusē no vārtiem panāca un gar vārtiem raidīja otrajā puslaikā laukumā nākušais Kaoru Mitoma, bet vārtu priekšā ar celi no pusmetra attāluma to vārtos raidīja Ao Tanaka.