Bukmeikeri sadala "Dejo ar zvaigzni" fināla vietas

Visiem pāriem obligāti vismaz vienu reizi bija jāizpilda kāda no desmit obligātajām dejām, kas sastāvēja no piecām standarta dejām un piecām sporta dejām. Pēdējos raidījumos katrs pāris dejoja divas reizes, bet fināls būs īpašs ar to, ka uz deju grīdas finālisti būs redzami trīs reizes, turklāt vienu no dejām būs izvēlējusies žūrija, kas visa šova laikā izcēlusies ar ļoti korektu darbu. Lielajā finālā žūrija varēs izbaudīt priekšnesumus, jo atzīmes nebūs jāliek, visu atbildību liekot uz skatītāju pleciem.