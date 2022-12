Astroloģiskā prognoze no 5. līdz 11. decembrim visām Zodiaka zīmēm

Šonedēļ svarīgas naudas lietas. Tēriņos jābūt apdomīgam un lietišķos jautājumos piesardzīgam - it īpaši, ja darīšana ar līgumiem. Pārlasi visu, it īpaši to, kas uzrakstīts maziem burtiņiem. Brīvajā laikā patīkamas tikšanās ar draugiem un sportiski pasākumi. No sabiedriskām aktivitātēm gūsi pozitīvisma un enerģijas devu. Svarīga arī ģimenes tēma - gādā par saskaņu un brīvajā laikā pasāc kaut ko kopā ar saviem mīļajiem. Brīvajiem ļaudīm sirdī romantiskas vēsmas un emocijas. Ļaujies mīlestībai un baudi jaukos mirkļus.