Nāves mednieks: visindīgākais un visdārgākais šķidrums pasaulē

Uzņēmuma "The Venomtech" dibinātājs Stīvs Trims ir viens no nedaudzajiem cilvēkiem pasaulē, kuri ir pietiekami drosmīgi, lai ķertos klāt skorpioniem. Un arī viņš to, protams, to nedara bez cimdiem un palīgierīcēm. Stīvs Trims apgalvo, ka skorpiona dzēliens ir simtreiz sāpīgāks par bites dzēlienu. Bet, tā kā sāpes ir subjektīvs un emocionāls pārdzīvojums, ir grūti to patiesi novērtēt.