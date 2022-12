Intervija ⟩ Tūrisma eksperte: Latgalei šis gads ir bijis grūts un sarežģīts

Vasara nebija tāda, kādu to bijām plānojuši gada sākumā. Līdz ar karu Ukrainā mums praktiski nebija ārvalstu tūristu, mazliet tūristu bija no Lietuvas, mazliet no Igaunijas, Somijas un Vācijas. Gads noteikti bija sliktāks nekā aizvadītie pandēmijas gadi, kad Latvijas laukus apceļoja ļoti daudz vietējo iedzīvotāju, jo nekur citur jau nevarēja braukt. Tagad, kad viss ir vaļā, ierobežojumu nav, cilvēki to izmantoja citu valstu apceļošanai. Jāsaka, ka līdz pat jūlija beigām gads izskatījās gaužām slikts, taču augustā cilvēki sāka atgriezties arī Latvijas laukos. Labi gāja lielajiem pasākumiem, kas iepriekš nevarēja notikt, piemēram, korporatīvie pasākumi, kāzas, saliedēšanās pasākumi, sporta spēles. Notika ļoti daudzi lieli pasākumi. Tie, kas pandēmijas laikā bija visvairāk "badā", tiem šovasar bija lielākais bizness, savukārt, tiem, kas organizēja mazākus pasākumus, piemēram, koncertus ar biļešu pārdošanu, tiem veicās ne tik labi, jo visi organizēja koncertus, arī valsts un pašvaldības, par ko mēs, lauku uzņēmēji, neesam lielā sajūsmā. Viena lieta, ja konkurē biznesi savā starpā, bet, ja jākonkurē ar pašvaldības pasākumu. Ja tur biļete maksā septiņi eiro, tad, prasot 30 eiro par biļeti, vari iet mājās. Tas Latvijā mums ļoti klibo - valsts un pašvaldību negodīga konkurence un komercdarbība notiek tikpat ļoti kā kādreiz.