Aptauja: Potēties pret gripu Latvijā vēlētos vēl 12% iedzīvotāju

Analizējot rezultātus pēc vecuma, atklājies, ka gados jauni cilvēki - vecumā no 18 līdz 24 gadiem - biežāk ir tie, kas vēl plāno vakcinēties pret gripu - viņu vidū šādu atbildi snieguši 22% aptaujāto, kamēr citās vecuma grupās šis rezultāts svārstījies no 11% līdz 13%. Lielākais gripas vakcīnu saņēmušo īpatsvars ir gados vecāko respondentu vidū - vecumā no 55 līdz 74 gadiem 19% sniedza atbildi, ka šosezon vakcīnu pret gripu jau ir saņēmuši, kamēr citās vecuma grupās šis rādītājs ir robežās no 6% līdz 8%. Riska grupām, starp kurām ir arī vecāka gadagājuma iedzīvotāji, gripas vakcīnas valsts piedāvāja bez maksas.