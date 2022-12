Bots/Plūme un Upīte/Ozoliņa sezonas pirmajās Sprinta kausa sacensībās tiek pie medaļām

Pēc tam sportisti dosies uz Ziemeļameriku, kur no 8. līdz 10. decembrim būs posms Vistlerā, Kanādā, bet no 15. līdz 17. decembrim - etaps Pārksitijā, ASV.

No 27. līdz 29. janvārim Oberhofā kamaniņu braucēji cīnīsies par godalgām pasaules čempionātā, bet vēlāk paliks turpat Vācijā, kur būs nākamie divi Pasaules kausa posmi Altenbergā no 3. līdz 5. februārim un Vinterbergā no 10. līdz 12. februārim. Nākamajā nedēļas nogalē būs astotais posms Sanktmoricā, Šveicē, bet sezonas noslēgums iecerēts nedēļu vēlāk Vinterbergā, kur sportisti atkārtoti sacentīsies no 24. līdz 26. februārim.