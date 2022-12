Prokremliskie EP politiķi ilgstoši saņēmuši naudu no Kremļa. Ždanokas biedrībai pusmiljons eiro

Nevar izslēgt, ka tas, kas ir zināms par, piemēram, par Francijas Marinas Lepenas partijas aizņemšanos no Krievijas bankām savā laikā, un to mēs redzam joprojām daudzos gadījumos balsojumos.

Bet rodas arī jautājums, kāpēc Francijā joprojām nav mainīts likums. Tas Latvijā nav iedomājams, ka kāda politiska partija varētu legāli aizņemties no citas valsts bankām naudu," norāda Zīle.

Pret balsoja 17 deputāti no Marinas Lepenas "Francijas Nacionālā frontes". Šī politiķe līdz šim gadam neslēpa savas saites ar Kremli, tiekoties ar Vladimiru Putinu un saņemot aizdevumu no tagad likvidētas Krievijas bankas.

Pret balsoja arī septiņi deputāti no atklāti prokremliskās Vācijas partijas "Alternatīva Vācijai", kā arī divi vācu sociāldemokrāti no kanclera Olafa Šolca partijas. Mediju pētījumi atklājuši, ka šie vācu politiķi saņēmuši labumus no Krievijas.