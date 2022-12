ASV dāvinātās iekārtas Latvijas armijai karavīri iznesuši gandrīz desmit gadu garumā

Neviens no kopumā sešiem apsūdzētajiem šobrīd apcietinājumā neatrodas.

Pie viņa uzgāja arī vairāk nekā astoņus tūkstošus rūpnieciski ražotas patronas NATO standarta ieročiem. Atrada arī iekārtu slāpētāju, ko lieto, lai izvairītos no, piemēram, noklausīšanās.

Par šo noziegumu viņš jau notiesāts ar brīvības atņemšanu uz 4 mēnešiem. No lietisko pierādījumu uzskaites saprotams, ka atrastas arī dažādas bruņu plāksnes un ķiveres. No kurienes nākušas šīs preces, nav zināms.

"Šeit atkal ir tas pats stāsts par to, ka iekārtas netika ņemtas uzskaitē, līdz ar ko radās brīva iespēja tās arī tālāk noziedzīgā kārtā atsavināt," saka virsprokurore.

Tajā, ka preces no armijas noliktavas nestas laukā septiņu gadu garumā, armijas komandieris vaino arī lēno dokumentu apriti gan no Latvijas, gan no sadarbības partneru puses.