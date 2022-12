Kauņu kā Eiropas kultūras galvaspilsētu apmeklējis ievērojams skaits tūristu

Kopš Lietuva ieguva Eiropas kultūras galvaspilsētas titulu pēdējo piecu gadu laikā to apmeklējuši divi miljoni cilvēku.

Kopš 2017. gada ar Eiropas kultūras galvaspilsētas statusu saistītajos pasākumos Kauņā piedalījušies gandrīz 145 900 dalībnieki no kuriem gandrīz 18 000 bijuši profesionāli mākslinieki no Eiropas, Amerikas, Dienvidāfrikas, Āzijas un citām pasaules vietām. 70% dalībnieku bija no Lietuvas.