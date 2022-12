Miris līdzcilvēku vienaldzības dēļ? Traģisks notikums Rīgas centrā raisa asas diskusijas

Raine Swe: "Reiz uz Merķeļa ielas noģību, gaidot autobusu. Kad nācu pie samaņas, redzēju, kā cilvēki man pāri lec, lai iekļūtu autobusā, un autobuss pats no manis divu sprīžu attālumā apstājies. Vienīgais, kas palīdzēja piecelties un apjautājās, vai nevajag ātros izsaukt, - vīrietis ratiņkrēslā."

Kāpēc cilvēki "neredz" zemē gulošos?

Alise Pabērza, kura no garāmgājējiem palīdzību tā arī nesaņēma, saka: "Jā, nu tolaik smējos, ka sabiedrības skats no malas ir "no pieaugušas sievietes līdz krītošai narkomānei tikai viens solis"."