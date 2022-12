"Biju pārliecināta, ka viņi to neizdarīs." "TV Rain" ģenerāldirektore komentē licences anulēšanu

Tāpat piedzīvota nu jau no "TV Rain" atlaistā žurnālista Alekseja Korosteļeva kļūda. "Mums šķita, ka tas ir pilnīgs murgs no visām pusēm, no mums novērsīsies visi - ukraiņi, latvieši... Tieši to viņi arī izdarīja," atzina medija ģenerāldirektore.