VIDEO ⟩ Latgalē mednieki varonīgi izglābj divus bezpalīdzīgus aļņus

Ilza ezera ledū ielūzušos aļņus vīrieši no mednieku biedrības “Istra” atrada, meklējot suni, kas noklīda no pārējiem medību laikā. Viens no tiem, kas devās dzīvniekiem palīdzēt, bija Ruslans. Viņš stāsta, ka sākotnēji kopā ar draugiem mēģinājuši saprast, ko un kā labāk darīt.