Par seksuālo izmantošanu apsūdzētā priestera Zeiļas lietā, iespējams, ietekmēts liecinieks

Aptuveni pirms mēneša dažādās interneta sociālajās platformās tika izplatīti video, kuros kāds anonīms vīrietis izprašņā tā sauktajā "Zeiļas lietā" cietušo. Izmantojot to, ka cietušais ir ar garīgās attīstības traucējumiem un viegli uzticas līdzcilvēkiem, jautātājs no viņa izvilina apgalvojumus, kas ir pretēji izmeklēšanas laikā dotajām liecībām. Kādā brīdī cietušais pat apgalvoja, ka pats bijis vainīgs, ka devies pie mācītāja, lai viņa vārdiem runājot "nodarbotos ar to lietu".