Račko dalās līdz šim nedzirdētās atklāsmēs par šķiršanos no sava vīra

Lūgta noskaut piemēru, ko darījusi, lai atbilstu, viņa atklāj, ka bijušajam vīram bijuši priekšstati par sievietes vizuālo tēlu, ko viņa mēģinājusi darīt vīra dēļ: "Piemēram, viņa kritēriji un prasības pret sievietes vizuālo izskatu bija tādi, ka es piecas reizes nedēļā gāju uz sporta zāli. Tagad to daru reizi vai divas nedēļā un jūtos labi. Daru to sev, savai labsajūtai, veselībai, nevis tam, lai mans augums patiktu manam vīrietim, kā tas bija kādreiz. Tagad vakaros dzeru tēju un ēdu piparkūkas - un nejūtos par to vainīga."