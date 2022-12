Apkopojums: noskaidrotas Latvijas bagātākās ģimenes

"Dienas Bizness" izdevumā "Miljonārs" teikts, ka viena no turīgākajām ģimenēm nav iekļuvusi bagātāko cilvēku sarakstā. Šīs ģimenes galvenais uzņēmums ir grāmatu izdevniecība SIA “Apgāds Zvaigzne ABC” ar 12,55 miljonu eiro kapitālu. Vijai Kilbokai pieder 50,83% no šīs kompānijas, bet Arnim un Kristapam Kilbokiem – katram pa 8,24% no izdevniecības.