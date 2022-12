Pirmdienas horoskops: 12. decembris

Veiksmīgas lietišķās sarunas – sapratīsies ar cilvēkiem teju no pus vārda. Personības pievilcība un labas manieres būs tavi trumpji līdztekus pieredzei un zināšanām.

No rīta vēlams kārtīgi saplānot visas nedēļas darbus – lai iet „kā pa diedziņu”. Pienākumu daudz un ātrumā var kaut kas piemirsties. Nekautrējies kolēģiem arī palūgt, lai svarīgo atgādina.

Ja darbā bez apstājas citiem jāskaidro, kas paveicams, tad vieglāk un ātrāk izdarīt to pašam... Ar to tā uzmanīgi - vēlāk kolēģi to var sākt uzskatīt par pašsaprotamu.