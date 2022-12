VIDEO ⟩ Šovs "Dejo ar zvaizgni" piesaistījis BBC uzmanību

Latvijā veidotais deju šovs "Dejo ar zvaigzni" piesaistīja arīdzan šova formāta turētāja "BBC" interesi. Kā atklājās, oktobra izskaņā šova aizkulisēs viesojās britu televīzijas kanāla "BBC Two" pārstāvji, lai sagatavotu sižetu britu šovam "Strictly Come Dancing: It Takes Two".