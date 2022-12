Krāšņi piedzīvojumi un ne tikai. Nedēļas horoskopi visām Zodiaka zīmēm

Dažu brīdi šķitīs: ja kolēģiem vai biznesa partneriem desmitiem reižu jāskaidro, kas paveicams, tad vieglāk un ātrāk izdarīt to pašam. Varbūt tā arī ir, taču labāk neierādi... Vēlāk citi var sākt uzskatīt par pašsaprotamu, ka tu risini visus problemātiskos jautājumus un dari netīkamos, sarežģītos darbus. Labāk uzņemies koordinatora pienākumus un sadali pienākumus, viss izdosies. Nedēļas nogalē būsi noskaņots lieliem saimnieciskiem pasākumiem mājās, taču ģimene ne visai gribēs iesaistīties. Labāk dodieties kopā izbraucienā. Arī tad, ja šobrīd esi brīvs cilvēks. Piedzīvojumu garša piešķirs dzīvei asumiņu.

Šajā nedēļā diezgan daudz emociju. Ja kāds pateiks skarbu vai kritisku vārdu, no sirds pārdzīvosi. Bet, ja kāds slavēs par profesionalitāti un idejām, tad priecāsies no sirds un teju vai lidosi pus solīti virs zemes. Labs laiks, lai parādītu savas spējas un talantus, turklāt kādam profesionālajā jomā jaunas iespējas var sasaistīties ar ārzemju tēmu – sadarbība ar ārvalstu kompāniju, komandējums u.tml.. Brīvajā laikā nenoguris rūpēsies par saviem mīļajiem: jāuzpoš mājoklis, jāizmēģina jaunas kulinārijas receptes, jāsakārto, jāizšķiro un jāatjauno garderobe. Attiecību jomā uzticēšanās un vēlme pēc stabilitātes.

Tev pārsvarā svarīga stratēģiskā plānošana – lai skaidrs mērķis un ceļš, kā pie tā nonākt. Šajā nedēļā, visticamāk, vēlmes nesakritīs ar iespējām, jo ieceres un plānus var izjaukt no tevis neatkarīgi apstākļi. Grūti būt elastīgam... bet nāksies. Un pēc tam pats secināsi, ka reizumis tāda negaidīta „izsišana” no ierastajām sliedēm un rutīnas ir pat vēlama. Tā ļauj uz situācijām paraudzīties no cita skatupunkta. Jāpievērš uzmanība naudas lietām – vai kontā viss, kam tur jāienāk. Nedēļas nogalē vajadzētu ar saviem mīļajiem kaut kur aizbraukt, izbaudīt ziemas priekus un par darbu nedomāt.