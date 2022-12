101 gada vecumā aizsaulē aizsaukta dzejniece Velta Sniķere

Kopš 1946. gada Velta Sniķere dzīvoja Londonā. Par Veltas Sniķeres dzīves filozofiju, dzīves izjūtu, arī par profesionālās darbības pamatu kļuva joga, visa mūža garumā viņa vadīja praktiskas un jogas filozofijas nodarbības. Londonā Velta Sniķere studējusi salīdzinošās reliģijas King’s College Londonā. Bijusi Rama Gopala indiešu dejas trupas dalībniece. Aktīvi darbojusies Starptautiskajā PEN klubā un vadījusi Trimdas PEN Londonas nodaļu, nerimtīgi visai pasaulei stāstījusi par Latvijas okupāciju un neatkarības centieniem, darbojusies Britu līgā Eiropas brīvībai (British League of European Freedom), bijusi viena no British Wheel of Yoga dibinātājām.