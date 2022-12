Starptautiskajā Cilvēktiesību dienā - iespēja noskatīties filmu "Mīlestības likums"

"Mīlestības likums" ir stāsts par ilgstošo cīņu Čehijā, iestājoties par laulību tiesību piešķiršanu viendzimuma pāriem. Neskatoties uz to, ka sabiedriskās domas vairākums atbalsta laulību vienlīdzību, drosmīgajiem (un ļoti pacietīgajiem) aktīvistiem ir jācīnās ar konservatīvajiem politiķiem, baznīcu un labējiem ekstrēmistiem. Filma ir daļa no Nīderlandes programmas "Movies that Matter", kuras mērķis ir veicināt izpratni par cilvēktiesībām.