"Paldies Latvijai!" Ukrainas žurnālisti atbalsta NEPLP lēmumu "Doždj" lietā

"Baltijas Mediju izcilības centra" izpilddirektore Gunta Sloga (no kreisās), televīzijas kanāla "Doždj" ("Дождь"/"TV Rain") galvenais redaktors Tihons Dzjadko un "Ilgtspējas fonda" direktore, "The Fix Media foundation" valdes locekle un "Media Hub Riga" ārkārtas atbalsta koordinatore Sabīne Sīle piedalās preses konferencē, kurā informē par piespiedu emigrācijā esošo mediju darbinieku no Ukrainas, Baltkrievijas un Krievijas situāciju Latvijā.

Foto: Lita Millere/LETA