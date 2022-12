VIDEO ⟩ Porziņģa "maģiskā" precizitāte neglābj Vašingtonas "burvjus" no kārtējā zaudējuma

Porziņģis, spēlējot 34 minūtes un 39 sekundes, grozā raidīja desmit no 11 divpunktu metieniem, vienu no diviem tālmetieniem un sešus no astoņiem soda metieniem. Viņa rēķinā bija arī deviņas atlēkušās bumbas, divas rezultatīvas piespēles, divi bloķēti metieni, četras kļūdas un viena piezīme. "Wizards" ar Porziņģi laukumā ielaida par septiņiem punktiem vairāk nekā iemeta.