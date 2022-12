Trešdaļa Latvijas iedzīvotāju atzīst, ka viņu dzīvesveids nav veselīgs

Pieaugot vecumam, veselības pašnovērtējums pasliktinās. Vecuma grupā no 18 līdz 24 gadiem deviņi no desmit respondentiem piekrīt apgalvojumam "Man ir laba veselība", vecuma grupā no 35 līdz 44 gadiem šim apgalvojumam piekrīt divas trešdaļas respondentu, savukārt vecuma grupā no 55 līdz 75 gadiem - mazāk nekā viena trešdaļa respondentu. Savu veselību būtiski sliktāk iedzīvotāji sāk vērtēt pēc 45 gadu vecuma.