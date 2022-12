Bertāns gūst piecus punktus, "Mavericks" piekāpjas "Bulls"

Bertāns 11 minūtēs un 25 sekundēs laukumā realizēja vienu no četriem tālmetieniem un abus soda metienus. Viņš arī izcīnīja trīs atlēkušās bumbas, pa reizei pārķēra bumbu un kļūdījās, kā arī sakrāja +/- rādītāju -15.

Porziņģis, spēlējot 37 minūtes un 21 sekundi, grozā raidīja sešus no 16 divpunktu metieniem, divus no četriem tālmetieniem un 12 no 13 soda metieniem. Viņa rēķinā bija arī 15 pie sava groza izcīnītas atlēkušās bumbas, piecas rezultatīvas piespēles, divi bloķēti metieni, trīs kļūdas un trīs personiskās piezīmes, kā arī komandā labākais +/- rādītājs +6.