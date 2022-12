Jauno ministru birojos – politikā zināmi cilvēki

No četriem AS virzītajiem kandidātiem ministra pieredze ir vienam pašam Kučinskim. Tikmēr no JV sešiem ministriem valdības darba pieredzes nav trijiem. Labklājības ministra amatam izvirzītā Evika Siliņa (JV) gan vairākus gadus ir darbojusies kā parlamentārā sekretāre – vispirms iekšlietu ministram, bet vēlāk premjeram.