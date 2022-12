Sniega sega vietām Latvijā kļuvusi par teju 15 centimetriem biezāka

Daugavpils novērojumu stacijā sniega segas biezums pieaudzis no 8 līdz 21 centimetram, Dagdā - no 15 līdz 25 centimetriem, Piedrujā - no 16 līdz 29 centimetriem, Rēzeknē - no 9 līdz 15 centimetriem. Savukārt Madonas meteoroloģiskajā stacijā sniega dziļums pieaudzis no 16 līdz 31 centimetram.