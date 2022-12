Liene Ušakova atklāj privātas detaļas par šķiršanos no vīra un dēla tēva

"Esmu liela materiāliste, to es neslēpju un no tā nekaunos. Tajā pašā laikā neesmu no tām, kura sēdēs vīrietim uz kakla. Jā, vīrieši vienmēr ir bijuši ļoti dāsni pret mani. Taču esmu vecā kaluma cilvēks. Man patīk strādāt un nopelnīt pašai. Sievietei ir jāmāk pelnīt, jo šodien tev šis vīrietis ir, bet rīt viņa var nebūt. Neesmu no tām, kas gatava palikt ar pliku pakaļu brīdī, kad vīrietis izdomā aiziet pie jaunas mīļākās. Darba ziņā esmu droša par sevi un savām spējām. Man vienmēr ir nauda, un man patīk arī to tērēt."