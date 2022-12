Kas notiktu, ja tev blakus nokristu asteroīds? Interaktīva karte ļauj prognozēt postījumus

Viens no programmas iespaidīgākajiem aspektiem ir vizualizācijas slāņi. Pēc asteroīda nokrišanas var pētīt dažādu statistiku, kā kritiens ietekmējis apkārtējo vidi. Piemēram, no Toronto var redzēt uguni, kas izplatījusies pēc Vašingtonā nokritušā asteroīda.

Uguns sadedzinātu lielāko daļu Ņūdžersijas. "Drēbes aizdegsies 375 kilometru attālumā no trieciena," norāda programma. No 243 decibelu spēcīgā triecienviļņa sabruktu mājas, kas atrodas 656 kilometru attālumā. Pārplīstu bungādiņas, no skaņas nomirtu vairāk nekā trīs miljoni cilvēku. Tas ir vairāk nekā no sākotnējā trieciena.