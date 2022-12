"Labrīt Eiropas Parlamentam!" Ungārijas premjers izsmej korupcijas skandālu

Good morning to the European Parliament! @Europarl_EN pic.twitter.com/VYXGeSOwul

"Labrīt Eiropas Parlamentam," tviterī ierakstījis Orbāns, publicējot fotogrāfiju no 1981. gada, kurā bijušie ASV prezidenti Ronalds Reigans un Džordžs H. V. Bušs redzams smejošu laužu pulkā.

Eiropas Komisija (EK) ir rekomendējusi Ungārijai paredzētos 13 miljardus eiro no Eiropas Savienības (ES) fondu līdzekļiem saglabāt iesaldētus, līdz Budapešta īstenos papildu nozīmīgas reformas likuma varas uzlabošanai un korupcijas apkarošanai.

Briseles policija izmeklē apsūdzības, ka personas, kas darbojušās Kataras vārdā, Eiropas politiķiem maksājušas prāvus kukuļus, lai šādā ceļā ietekmētu Eiropas politikas debates. Viena no aizdomās turamajiem ir EP viceprezidente Eva Kaili.

Viņa ir atstādināta no parlamenta viceprezidentes pienākumiem, kā arī no no EP prezidentes pārstāves Tuvajos Austrumos pienākumiem. Tomēr Kaili joprojām ir EP deputāte.