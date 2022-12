VIDEO ⟩ "Dīvaini, ka viss tā notika." Kalnciemā automašīnā atrasts sadedzis vīrietis

Svētdien traģisks atklājums satricināja Kalnciema iedzīvotājus. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) no rīta steidzās uz izsaukumu, kur dega garāža. Ierodoties adresē, atklājās pavisam cita aina, nekā sākotnēji gaidīts. Degošas automašīnas salonā tika atrasts vīrieša līķis.

Kalnciema iedzīvotājs raidījumam stāsta: "Vakar bija dzirdams, ka ātrās palīdzības un ugunsdzēsēji šeit brauc. Domājām, diez uz kurieni? Izrādījās, ka uz šejieni. Laikam pirmā reize, kad tur notiek tāda nelaime. Nekad ar viņu nav bijusi problēma. Viņš sadega automašīnā gāzu dēļ. Iespējams, tās cēlās no iedarbinātas automašīnas, iespējams, no ievietotā sildītāja. Tas ir viss, ko es varu jums pateikt. Es nezinu, kurš izsauca neatliekamo medicīnisko palīdzību, tur blakus dzīvo viņa sieva un bērni. Sieva varbūt vai kāds no strādniekiem. Visticamāk, ka sieva, tādēļ, ka ilgi nebija mājās."