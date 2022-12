Gudrinieki! Piecas Zodiaka zīmes, kas apveltītas ar asu prātu un loģiku

Ūdensvīra domāšanas veids ir diezgan mulsinošs. No "zila gaisa" viņi var gūt secinājumus, par kuriem citi pat nevarēja iedomāties. Viņi ir radoši, spēj saskatīt apslēpto nozīmi tur, kur parastam cilvēkam pat prātā neienāktu to meklēt. Ūdensvīrs spēj analizēt situāciju vienlaicīgi no vairākām pusēm. Tas ļauj beigās izdarīt pareizos secinājumus. Šīs zīmes pārstāvjiem ir lieliska atmiņa. Viņi ir sabiedriski, pārliecinoši izsaka savas domas un vēlmes.