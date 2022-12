Trešdienas horoskops: 14. decembris

Trešdiena – mazā piektdiena un tieši tāds noskaņojums. Darbā kā jau darbā: konkrēti pienākumi un konkrēta atbildība. Ar to viss kārtībā. Bet vakarā... romantiski piedzīvojumi.

Tev patīk, ja viss lēnītēm un pēc plāna. Tieši tādu ritmu šai darba dienai vajag turēt. Ja pēkšņi rodas jauns darba vai peļņas piedāvājums, saki: "Par to es domāšu rīt..." Vajag visu rūpīgi izvērtēt.

Daudz enerģijas un sajūta tāda, ka vari vai kalnus gāzt! Darbi ies no rokas un būs dažādas idejas. Pēc aktīvās darba dienas vakarā tīkama atpūta ģimenes lokā.

Vajag izkāpt no ierastās komforta zonas un mēģināt atbrīvoties no rutīnas. Ja to nedarīsi pats, tad var rasties apstākļi, kas liek kaut ko mainīt. Spēji un radikāli.