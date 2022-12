"Es negribēju." Ieva Brante atklāj emocionālu stāstu, cik neparasti pie viņas nonāca sunīte Tinkī

Par manu viņa kļuva tad, kad pagaršoja saimniecības kopšanas līdzekli no apkopējas krājumiem un viņas mute sāka putot. Es to nemanīju. Viņa atnāca, uzlika man virsū savas ķepiņas un teica: "Mammu, es kaut ko ne to pagaršoju. Man ir slikti." Jā. Es skaidri to dzirdēju. Un es dzirdēju arī savu iekšiņu.