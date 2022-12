Iedzīvotāji aicināti turpmākās trīs dienas taupīt elektroenerģiju pīķa stundās

Elektroenerģijas pārvades sistēmas operators AS "Augstsprieguma tīkls" (AST) aicina iedzīvotājus no 14. decembra līdz 16. decembrim iespēju robežās taupīt elektroenerģiju pīķa patēriņa stundās - no plkst.8 līdz 12 un no plkst.15 līdz 19 saistībā ar ļoti mazām elektroenerģijas ražošanas jaudu rezervēm, norāda AST pārstāvji.