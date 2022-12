Eksperts: Meža koku stādu pieprasījums tikai pieaugs

Krīze meža nozarē

līdz ar to es varu teikt, ka nozarei kopumā gads ir bijis labs, bet citiem jau arī esmu teicis, ka no vienas puses mežu īpašniekiem ir prieks par šīm cenām, bet no otras puses - tas nav īsts prieks, jo mēs visi zinām, ka to ietekmējusi ģeopolitiskā situācija, nevis ekonomiskā izaugsme. Par nākamo gadu gan man ir lielas bažas, jo ekonomikas lejupslīde jau tagad ir sākusi ietekmēt koksnes produktu cenas, ko redz gan kokrūpnieki, gan meža īpašnieki.