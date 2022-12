Zelenskis atklāj, kā Putina nāve varētu mainīt kara gaitu Ukrainā

Kā ziņots, intervijā telekanālam CNN Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis sacīja, ka Krievijas prezidents Vladimirs Putins pavisam noteikti nav noguris no kara.

"Viņi negrib kara beigas. Kaut arī viņi jau jūt nogurumu. Tikai Kremlis, tikai viens cilvēks, kas vada Krievijas Federāciju, nav noguris no šī kara. Viņš, iespējams, ir noguris no dzīves principā sava vecuma dēļ, bet viņš pavisam noteikti nav noguris no kara," sacīja Zelenskis.