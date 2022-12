VIDEO ⟩ Preses konference pēc jaunās valdības apstiprināšanas

Iepriekš izskanējis, ka koalīcijas katrai no partijām varētu būt tiesības virzīt ne vairāk kā vienu ministra biedru. Vēl gan nav skaidrs, vai un kuras koalīcijas partijas šo iespēju izmantos.

Valdības veidošanas sarunu laikā tās uz brīdi nonāca sava veida "strupceļā", parādoties domstarpībām starp AS no vienas puses un JV un tās virzīto premjera kandidātu Kariņu no otras puses. Tomēr vēlāk neformālā saziņā jeb ar "klusās diplomātijas" palīdzību negludumi abu pušu starpā mazinājās, paverot ceļot vienošanās panākšanai par valdības izveidi.